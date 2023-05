Vorauseilende Lust an der Macht

„Ich freue mich schon darauf, wenn der Claus Pándi beim ersten Interview nach der Wahl Frau Landeshauptmann zu dir sagen muss“. schrieb also der ehemalige Strache-Sekretär in vorauseilender Machtlust an Marlene Svazek. Diesmal war es noch nicht soweit. Aber die Volkspartei hätte den Teppich für Kickls Salzburger Statthalterin ausgerollt.