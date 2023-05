Schwarz und Blau verhandeln Koalition ab heute

Die Verhandlungsteams stehen bereits fest

Nun will Haslauer in den Verhandlungen mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek möglichst rasch eine Regierung bilden. Am Dienstagabend segnete noch der FPÖ-Vorstand die Koalitionsverhandlungen ab. Heute Vormittag setzen sich die Verhandlungsteams das erste Mal zusammen und stecken den Fahrplan und die Modalitäten ab. Haslauer nimmt jenes Team mit, das ihn schon auf den Wahlplakaten unterstützte: Brigitta Pallauf, Daniela Gutschi, Stefan Schnöll und Josef Schwaiger. Svazek wird von Parteisekretär Andreas Schöppl, dem Radstädter Bürgermeister Christian Pewny und dem Flachgauer Landtagsabgeordneten Andreas Teufl begleitet.