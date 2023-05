Alarm: Viertelmilliarde Menschen hungert akut!

Hilfsorganisation vermisst klare Strategie

Österreichs Bundesregierung reagierte und will die Partnerschaft mit NGOs in Krisenregionen stärken und hat dafür 21,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds zur Verfügung gestellt. Das sei ein erster Schritt, eine klare Strategie, was mit dem Geld passieren soll, fehlt allerdings, kritisiert das SOS-Kinderdorf. Auch die Hilfsorganisation World Vision vermisst eine klare Strategie zur humanitären Hilfe. „Nur mit so einer Strategie sei eine effiziente Hilfe möglich. Menschen, die alles verloren haben, können wir nicht warten lassen.“