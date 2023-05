Ein Kaiser für Österreich? „Lugner würde passen!“

Der renommierte Kulturjournalist Heinz Sichrovsky erfreut sich an der Vorstellung eines Kaisers Richard Lugner. „Dazu dann Kaiserin Wildsau I. - so etwas hat die Welt noch nicht gesehen!“ Ansonsten interessiert sich der launige Kulturkenner wenig für die Zeremonie, wenngleich die Monarchie in schwierigen Zeiten „noch den Anschein von Zivilisation“ macht. Dass auch der Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Krönung beiwohnt und nicht auf österreichischen Kulturveranstaltungen zu sehen ist, findet er legitim: „Wir sind ja keine Bananenrepublik!“, sagt Sichrovsky.