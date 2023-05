Cops suchten Frau - und landeten bei Keanu Reeves

Nur gut, dass es nicht die Haustür von seinem Action-Killer-Alter-Ego John Wick war … Denn die Cops in Los Angeles waren entweder auf einen schlechten Scherz hereingefallen oder hatten sich in der Adresse geirrt. Sie klopften nämlich auf der Suche nach einer „Frau in Gefahr“ ausgerechnet an die Tür von Keanu Reeves.