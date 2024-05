Barca gewinnt mit 2:0 gegen Lyon Champions League!

Weltfußballerin Aitana Bonmati (63.) und Alexia Putellas (95.) sorgten dafür, dass die Spanierinnen im fünften direkten Duell in der „Königsklasse“ erstmals siegreich blieben. Zuvor hatte es zwei von vier Niederlagen auch in Endspielen (1:4/2019 und 1:3/2022) gegeben. Vor 2023, als in Eindhoven nach einem 0:2-Rückstand noch ein 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg herauskam, hatte Barca auch schon 2021 die Trophäe in die Höhe stemmen dürfen.