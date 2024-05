Hals knapp verfehlt: Video zeigt Messerattacke

„Es war ihm egal, ob der Polizist stirbt“

Wie inzwischen bekannt wurde, wollte der Jordanier wohl „Suicide by cop“ begehen, also sich von der Polizei töten lassen – zumindest gab er das in seiner ersten Einvernahme an. Er habe private Probleme. „Es war ihm egal, ob der Polizist stirbt“, sagte Markus Dittrich, Sprecher der Wiener Polizei. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.