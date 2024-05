Gänsehaut pur: Lautern-Fans besingen toten Brehme!

„Im Gedenken an alle FCK‘ler, die diesen großen Tag nicht mit uns erleben können“ – dieses große Banner von den Kaiserslautern-Fans, die Mannschaft der „Roten Teufel“ in einem speziellen Sondertrikot und dann noch ein vor dem DFB-Cup-Finale von Tausenden und Abertausenden gesungenes „You‘ll Never Walk Alone“ haben am Samstag in Berlin noch einmal des im heurigen Frühjahr verstorbenen Andy Brehme gedenken lassen!