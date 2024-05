Nur 3:3 für Milan zum Abschied des Meistertrainers

Der italienische Fußball-Vizemeister musste sich am Samstag in der Serie A in der letzten Partie unter dem Meistertrainer der Saison 2021/22 zu Hause gegen den abgeschlagenen Absteiger Salernitana mit einem 3:3 (2:0) begnügen und verspielte dabei in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Vorsprung.