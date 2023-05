Mordversuch an Freundin: „Ich habe sie geliebt!“

„Es tut mir so leid. Ich habe sie so sehr geliebt.“ Mit leiser und heiserer Stimme sagt der 30-jährige Angeklagte im großen Schwurgerichtssaal in Graz aus. Die Geschworenen entscheiden, ob er versucht hat, seine Ex-Freundin zu ermorden, oder ob er sie „nur“ schwer verletzt hat.