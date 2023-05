Löwe tötete Bub (6) in Zoo im Gazastreifen

Ein Löwe hat am Montag in einem Zoo im Gazastreifen ein Kind getötet. Das Raubtier habe den Sechsjährigen tödlich verletzt, nachdem dieser dem Käfig zu nahe gekommen sei, teilte die Polizei in dem Küstenstreifen am Mittelmeer mit. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge im Asdaa-Freizeitpark nahe Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Die Polizei sperrte den Zoo nach dem Tod des Buben vorläufig, um die Umstände zu untersuchen.