Sturm-Zeit in Graz! Die Innenstadt in Schwarz-Weiß

„Als Erster geh ich sicher nicht heim“, grinste Christian Ilzer auf die Cupsieger-Feierlichkeiten angesprochen. Tief durchnässt nach etlichen Bierduschen umarmte sich der Sturm-Trainer durch die Arena, ehe der schwarz-weiße Bus Richtung Murstadt rollte. Dort wurde das „Kottulinsky“ von Jakob Jantscher (in Klagenfurt mit Megaphon „bewaffnet“) und Co. in Beschlag genommen. „Bis 10 Uhr hat das Lokal offen“, lachte der Routinier noch am Abend, ehe er seinen ehemaligen Cupsieger-Kollegen und Sturms Ex-Kapitän Christian Schulz herzte. Schulz ließ es sich nicht nehmen, selbst in Klagenfurt zu gratulieren.