Was der Wähler will | Was der Wähler nicht will

Was der Wähler nicht will. Was also bewegt Wilfried Haslauer, freiwillig eine Drei-Parteien-Regierung anzustreben? Sie brächte die Wiederkehr des Regierungsproporzes, der im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern wie Niederösterreich oder Oberösterreich, wo er bis heute gilt, in Salzburg bereits zu Ende des vorigen Jahrtausends abgeschafft wurde. Es sei weniger die von Haslauer ins Treffen geführte Sehnsucht nach Zusammenarbeit der Parteien, sondern der Vorschlag zeuge, wie Unkenrufer meinen, vielmehr von seiner Sehnsucht, nicht allein mit den Blauen das Regierungs-Bett teilen zu müssen. Was also will der Wähler, der, so eine weitere Binsenweisheit, immer recht hat? Das lässt sich aus Wahlergebnissen selten zwingend herauslesen. Schon gar nicht aus sogenannten Nachwahl- und sonstigen Meinungsumfragen, die man besser nicht zu ernst nimmt. Will der Wähler grundsätzlich, dass „seine“ Partei regiert? Nein, nicht unbedingt. FPÖ- und KPÖ-Stimmen können auch ganz bewusst Stimmen für eine kraftvolle, laute Opposition sein. Was will der Wähler? So ganz genau - und das ist auch mehr als verständlich - weiß er es vermutlich selbst nicht immer. Doch so viel ist allerspätestens seit Salzburg sicher: Immer seltener will er (oder sie) das, was ihm (oder ihr) etablierte Parteien und deren Kandidaten anbieten.