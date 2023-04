Sturm-Fans stürmen das Wembley in Klagenfurt!

Erinnerungen an 1996

„Ich habe in all den Jahren schon viele große Partien mit Sturm erlebt, aber das ist national sicher ein Highlight“, weiß Sturms Sicherheitschef Bruno Hütter. Man muss lange blättern, um Vergleichbares zu finden: 1946 lockte das Cupfinale Rapid - Vienna 50.000 Fans ins Wiener Stadion. Wohin die Fans auch 1994 bei Austria Salzburgs Europacup-Märchen quer durch Österreich pilgerten. Legendär natürlich die Meisterschaftsentscheidung 1996, als Rapid in der letzten Runde im direkten Duell gegen Sturm vor 48.000 Fans im Happel-Oval Meister wurde.