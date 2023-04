Stahl-Monster mit 13 Tonnen sorgt für Aufsehen

Der HMV Survivor 1 fällt auf. Das Bedienen des neuen und geländegängigen Einsatzfahrzeuges der Cobra/West muss geübt werden - die „Krone“ war am Offroad-Fahrtechniktrainings am Gelände des ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentrums am Zenzenhof in Innsbruck, dabei.