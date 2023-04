„Wünsche Sturm den Titel von ganzem Herzen!“

2010, 2018, 2023? „Ich hoffe es sehr und wünsche es Christian Ilzer, Andreas Schicker und allen Schwarzen von ganzem Herzen! Was sie in den vergangenen drei Jahren auf die Beine gestellt haben, verdient höchsten Respekt. Diese tolle Arbeit hätte sich auch einen Titel verdient“, betont Foda, der sich das Endspiel gegen Rapid freilich nicht entgehen lassen wird. „Momentan mache ich mit Freunden ein paar Tage Urlaub in Italien, aber am Sonntag fahre ich natürlich nach Klagenfurt und drücke Sturm die Daumen.“