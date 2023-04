Raab an Rauch: „Schwangere Frauen, nicht Personen“

Ein neues Kapital in der Gender-Debatte hat Gesundheitsminister Rauch am Freitag auf Twitter aufgeschlagen. Denn auf die Kritik einer Twitter-Userin an den Datenschutzbestimmungen des Eltern-Kind-Passes antwortete Rauch, dass „vor der Geburt natürlich nur die schwangere Person Zugriff auf die Daten“ habe.