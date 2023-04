Hebammen schlagen Alarm: Rauch will beruhigen

Das Thema sorgte sogleich für Wirbel in den sozialen Netzwerken. Der aktuelle Plan der Regierung sei „frauenpolitisch nicht akzeptabel“ erklärte etwa der Österreichische Frauenring via Twitter. „Wir teilen die Meinung der Hebammengremien.“ Ähnlich äußerte sich das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen in seiner Stellungnahme. Bei Gewaltbetroffenheit von Frauen und Kindern brauche es Sperr- und Ausschlusskriterien des gewalttätigen Partners.