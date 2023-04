Neue Hierarchie und fatales Vertrauen in Mödling

Zum Knackpunkt für Landerl wurde aber auch die Treue zu dessen extrem dominanten Assistenten Rafael Pollack, mit dem die Mannschaft von Anfang an nicht zurecht kam. Der an Bord geholte Sportpsychologe Andreas Marlovits erkannte das Problem, Landerl wollte auf Pollack aber nicht verzichten. Das war bereits in Horn so. Quasi Treue bis in den Untergang.