53-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Wien

Donnerstagnachmittag war ein Feuer in einer Wohnung am Leopoldauer Platz in Wien-Floridsdorf ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und eine 53-jährige Schwerverletzte aus der Wohnung retten. Am Freitagvormittag dann die traurige Nachricht: Die 53-Jährige verstarb wenig später im Spital.