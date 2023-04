Zimmerbrand in Wien: Frau schwer verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung am Leopoldauer Platz in Wien-Floridsdorf hat eine Frau am Donnerstagabend lebensgefährliche Verletzungen im Gesicht erlitten. Die 53-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Intensivstation des AKH geflogen. Die Wiener Berufsfeuerwehr löschte die Flammen.