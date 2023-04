Kärntner als ÖFB-Boss? „Ich würde es machen!“

In Treibach brodelt‘s

In der Regionalliga? Da muss Nachzügler SAK (Boss Wieser: „Die Stimmung war schon besser“) heute in Bad Gleichenberg ran, brodelt’s in Treibach. Der Klub sprach schon mit Ex-Trainer Martin Kaiser über eine Rückkehr, während Rudi Perz im Abstiegskampf steckt – und morgen in Gurten zum Punkten verdammt ist. Der Vorstand schweigt. . .