Avril Lavigne: Für immer im Teen-Korsett gefangen

Im Alter schüchterner

Nicht weniger als 13.000 Fans finden sich in Wien ein, um ihrer mittlerweile 38-jährigen Göttin zu huldigen, die kurz nach dem Millennium in mehrfacher Hinsicht omnipräsent war. Sie diente als Sprachrohr und Ventil der damaligen Teenage-Girls, Burschen konnten der Blondine mit den eindringlichen Kajal-Augen und dem scharfkantigen Lächeln nur dann widerstehen, wenn sie homo- oder asexuell waren und ihre Songs durchbrachen die jahrelang vorherrschende, durchaus toxische Männlichkeit des Nu Metals von Limp Bizkit und Co. Anno 2023 steht Avril wieder vor uns. Schwarzes Lederkorsett, totenkopfbedruckte Kapuzenjacke, wuchtige Metal-Boots, die obligatorischen Netzstrümpfe und ein in Würde gealtertes, 38-jähriges Gesicht, das sie aber lieber versteckt. Fotografen müssen von ganz hinten knipsen und selbst die eigenen Kameraleute bilden sie auf den zwei die Bühne flankierenden Video-Walls nie in Nahaufnahme ab.