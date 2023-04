Großeinsatz - Wiener Wohnung stand in Vollbrand

Eine riesige Rauchsäule sorgte Mittwochnachmittag für Schrecken in Wien-Brigittenau. Laut Zeugen konnte man die pechschwarze Wolke sogar vom Millenium Tower aus beobachten. Was passiert war: In der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hellwagstraße Ecke Dresdnerstraße war ein Brand ausgebrochen. Zahlreiche Personen mussten von der Rettung betreut werden.