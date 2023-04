So will Flughafen 2024 Sommerbeginn vorverlegen

Flugnummer BUC900P! Hinter dieser Kombi aus Buchstaben und Zahlen verbirgt sich der Flug der European-Air-Charter-Maschine, die am Freitag aus Sofia kommend in Linz landet. Zugleich ist das der Dienstbeginn für den Airbus A320, der den Sommer über in Hörsching stationiert und im Charter-Programm des Airports enorm wichtig ist.