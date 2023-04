Knalleffekt beim GAK! Liendl beendet Karriere

Donnerstagnachmittag, in Graz-Weinzödl bittet Trainer Gernot Messner die Spieler des GAK zum Abschlusstraining vor dem nächsten Kracher im Aufstiegskampf der Zweiten Liga, wenn BW Linz (20.30 Uhr) kommt. In der letzten Einheit vor dem Hit gegen die Oberösterreicher ließ Spielmacher Michael Liendl, mit zehn Vorlagen der erfolgreichste Akteur in der Zweiten Liga, jedoch eine Bombe platzen: Nach dieser Saison beendet er seine Karriere. Mit der „Krone“ plauderte der 37-Jährige über seine Beweggründe, seine Zukunft und den Rest der Saison.