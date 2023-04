Rauchsäule über Wien: Post-Zustellbasis in Flammen

Aktuell ist eine riesige pechschwarze Rauchsäule über Wien sichtbar. In Liesing ist gegen 13 Uhr ein Brand in einer Zustellbasis der Post in der Brunner Straße ausgebrochen sein. Die Einsatzkräfte befinden sich vor Ort, der Brandherd dürfte eine Photovoltaik-Anlage sein.