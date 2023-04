NEOS: „Müssen besser kommunizieren, wer wir sind“

„Krone“: Woher kommt die jüngste Schwäche der NEOS in Bundesländern wie nun in Salzburg?

Veit Dengler: Das Problem ist der Fokus auf den Wiener Politbetrieb. Mit besten Absichten verwendet Neos viel Zeit und Herzblut im Parlament, wo Neos Musterschüler und die fleißigsten Abgeordneten sind. Aber im Gegensatz zur Schweiz, wo das funktionieren würde, hat Österreich ein „Abnickparlament“ - noch so gute Arbeit hat keine Wirkung. Arbeit und Zeit, die so verloren geht für den Aufbau von Strukturen in Ländern, Talentesichtung etc. Der Fleiß wird am falschen Ort eingesetzt.