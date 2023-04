Angeklagter: „Mir hat vor mir selbst gegraust“

„Fetzenhaft“ - so hat Alexander M. (35) die Nacht in Erinnerung, in der er vor genau sieben Monaten in seiner Wohnung in Ternberg in Oberösrerreich das Callgirl Anamaria D. (23) zu Tode geprügelt, gewürgt und dann noch sexuell missbraucht haben soll. Staatsanwalt Wilfried Kondert spricht am Landesgericht Steyr von „bestialischer Gewalt und Grausamkeit, die kaum zu übertreffen ist“. Anwalt Andreas Mauhart will jedoch vom Mordvorwurf weg.