Wie verantwortet sich Angeklagter zu Callgirlmord?

Tag 1 im Prozess um den brutalen Tod von Anamaria D. (23) in Ternberg - am Tag genau sieben Monate nach der Tat! Um 9 Uhr tritt der Geschworenensenat unter der Führung von Richterin Dagmar Geroldinger am Landesgericht Steyr zusammen. Spannend wird, wie sich der Angeklagte verantworten wird. Das Ziel: Alles, nur keine Mordverurteilung.