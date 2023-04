Rapid ready für Salzburg ++ Mega-Trade in der NFL

Für den SK Rapid Wien und Sturm Graz stehen, kurz vor dem Cup-Finale am Sonntag, bereits morgen Mittwoch zwei Heimspiel-Kracher in der Meistergruppe am Programm, der NFL-Quarterback-Legende Aaron Rodgers verlässt nach knapp zwei Jahrzehnten die Green Bay Packers und die beiden ÖSV-Adler Manuel Fettner und Lisa Eder sind das neue Traumpaar in der heimischen Sportwelt! Die ersten Fotos sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.