Innsbruck: Dieb stahl Geldtasche von Verkäuferin

Der Mann betrat kurz vor 17 Uhr ein Geschäft in Innsbruck und gab an, einen Bildschirm kaufen zu wollen. Während des Verkaufsgespräches bat er um ein Glas Wasser. Die Verkäuferin ging in die Küche und holte es ihm. Als der vermeintliche Kunde das Wasser getrunken hatte, verließ er das Geschäft. Tauchte jedoch nur wenige Minuten später wieder auf. Er gab an, das Mobiltelefon der Verkäuferin mit seinem verwechselt zu haben und brachte es ihr wieder zurück.