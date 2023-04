Frauenmord in Graz: Motiv ist weiterhin unklar

Verdächtiger liegt unter Polizeibewachung im Koma

Dafür verantwortlich sein soll ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Steyr (OÖ), der Lebensgefährte der ermordeten 39-Jährigen. Als er mit seinem BMW vom Tatort flüchtete, sich umbringen wollte und frontal in ein entgegenkommendes Auto krachte, wurde der Verdächtige schwer verletzt. Seither liegt er unter Polizeibewachung in einem Krankenhaus in künstlichem Tiefschlaf. Am Montag war der 28-Jährige laut Polizei noch immer nicht vernehmungsfähig. „Es ist noch nicht absehbar, wann er geweckt und befragt werden kann“, so Polizeisprecherin Johanna Paar. Bisher ist der Mann bei der Polizei noch nicht aktenkundig.