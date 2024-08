Hund biss zu: Steirer in Kärnten schwer verletzt

Dramatische Szenen am Samstagvormittag in Kärnten: Um 09.35 Uhr streichelte ein 62-jähriger Urlaubsgast aus dem Bezirk Weiz in der Gemeinde Diex (Bezirk Völkermarkt) zur Verabschiedung von anderen Urlaubsgästen deren Hund. Plötzlich biss der Rottweiler-Stafford-Mischling dem Mann in den linken Unterarm. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht.