Warum E-Fahrzeuge so brandgefährlich sind

Vermutlich ein E-Scooter löste Samstagmorgen einen Brand in einer Garage in Hörmsdorf (Bezirk Deutschlandsberg) aus. Erst vergangene Woche hatte die Feuerwehr in Graz einen gefährlichen Einsatz wegen eines E-Scooter-Akkus. Der KFV warnt einmal mehr eindringlich vor den potenziellen Risiken.