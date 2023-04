Grazerin starb durch massive Stichverletzungen

Nach der schrecklichen Bluttat in Graz, bei der eine 39-jährige Frau ums Leben gekommen ist, war der mutmaßliche Täter am Montagvormittag noch immer nicht vernehmungsfähig. Der Mann befindet sich laut Polizei nach wie vor im künstlichen Tiefschlaf. Wie berichtet hatte der 28-jährige Verdächtige am Samstag nach dem mutmaßlichen Mord auch noch an einen Unfall verursacht, bei dem ein 31-jähriger Grazer getötet wurde. Er selbst wurde dabei schwer verletzt.