Steirer fast erblindet: TV-Fahndung nach Schläger

Ein Jahr ist es her, dass ein Steirer in einem Tanzlokal in Seiersberg bei Graz seinen 60. Geburtstag feierte. Ein Fest, das er wohl nie vergessen wird können. 24. April, kurz nach Mitternacht: Vor dem Lokal kommt es zu einer verbalen Auseinandersetzung - offenbar zwischen dem Sohn des Steirers und einem bis dato unbekannten Mann.