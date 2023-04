Rösselmühle war nach Feuer nicht mehr zu retten

„Gemma Feuer schauen!“, dachten sich zahlreiche Schaulustige, als sie bemerkten, dass die alte Rösselmühle in Flammen stand. Während die Einsatzkräfte unter Leibeskräften versuchten, das Flammenmeer einzudämmen, zückten sie ihre Handys, um das Geschehen festzuhalten. „Um Bewegungsraum für die Einsatzkräfte zu schaffen, wurde der unmittelbare Nahbereich großräumig abgesperrt. Hierzu musste eine große Anzahl an schaulustigen Personen von der Örtlichkeit weggewiesen werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion in einer Aussendung.