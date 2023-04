Großbrand mitten in Graz: Alte Mühle in Flammen

Feuerwehr- und Polizeiautos rasten am Samstagnachmittag in Graz in Richtung Elisabethinergasse. Dort befindet die Rosselmühle. Sie wurde bereits 1370 erstmals urkundlich erwähnt. 2013 wurde bekannt gegeben, dass die Mühle ihre Tätigkeit einstellen wird. Seitdem stehen die großen Gebäude leer, zuletzt wurden sie nur für ein Kunstprojekt genutzt.