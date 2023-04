„Schüchterner Bursche“ soll nun Doppelmörder sein

Crash in selbstmörderischer Absicht

Der 28-Jährige war, wie berichtet, mit seinem BMW frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Sachverständige bestätigen, dass dies in selbstmörderischer Absicht passiert ist. Der Lenker des anderen Pkw, ein 31-jähriger Grazer, verstarb noch an der Unfallstelle. Unter einem blühenden Baum zeugen am Sonntag flackernde Kerzen und Blumen vom Unfalldrama, das den unbeteiligten jungen Mann so jäh aus dem Leben gerissen hat.