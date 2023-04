„Morddrohungen gegen meine Frau, Kinder gemobbt“

„Krone“: Sie waren in den vergangenen Jahren mit massiver Kritik konfrontiert. Was mussten Sie aushalten?

Dr. Ralf Herwig: Neben der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft fühlten sich weitere Institutionen berufen, eigene Untersuchungen anzuberaumen. Es folgten Steuerprüfungen, Untersuchungen der Ärztekammer und Co. Versicherungen, Verwaltungen und Banken versagten mir ihre Leistungen - übrigens bis heute. Es folgte eine massive Schädigung der Kreditwürdigkeit, im Einzelhandel konnte ich nicht mehr einkaufen bzw. Bestellungen tätigen. Wir sind von völlig Unbeteiligten, die uns nicht einmal kennen, beschimpft worden.