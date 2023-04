„Es wurde einfach alles in den Schmutz gezogen“

„Krone“: Sie haben stets alle Vorwürfe gegen Sie und die HG Lab Truck zurückgewiesen. In unserem letzten Interview im Juni 2021 betonten Sie: „Es wird sich zeigen, dass alles korrekt war“. Darauf weisen nun auch die ersten Details des Rohberichtes hin. Was löst das in Ihnen aus?

Ralf Herwig: Natürlich haben wir alle Aspekte im Vorfeld abgeklärt und auch alle notwendigen Zulassungen sowie Genehmigungen eingeholt. An derartige Vorgaben haben wir uns immer gehalten, wir haben uns intern ständig überprüft und doppelte bzw. dreifache Sicherungssysteme eingerichtet. Darum war es für mich undenkbar, dass sich die gemachten Vorwürfe am Ende auch nur ansatzweise als wahrheitsgemäß herausstellen könnten.