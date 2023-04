Der Mann mit dem Wetterfleck prägte seine Heimat

Der gebürtige Köflacher war eine der prägendsten Persönlichkeiten unseres Bundeslandes in der Zeit nach 1945. „Heimat ist Tiefe, nicht Enge“, war eines der wichtigsten Zitate aus dem Mund Hanns Korens, ausgesprochen in einer Zeit, in der der Begriff der Heimat gar nicht gerne gehört wurde. „Heimat ist nichts Einengendes, sondern natürliche Verbundenheit“, so interpretiert ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler den Ausspruch, der nun als inhaltliche Klammer für Künstler dient, die dem 1985 verstorbenen Politiker in seiner Wahlheimat St. Bartolomä ein Denkmal setzen (wir berichteten).