Steirischer Kulturpolitiker bekommt ein Denkmal

Koren ist Ehrenbürger von Sankt Bartholomä

Der Sankt Bartholomäer Bürgermeister Josef Birnstingl würdigt die Bedeutung Hanns Korens für die Gemeinde, die ihn heuer vor 50 Jahren zu ihrem Ehrenbürger ernannt hat: „Viele ältere Mitbürger erinnern sich noch an seine sonntäglichen Kirchgänge und seine freundliche und leutselige Art. In seinem Andenken wird heuer die Fassade der Alten Kirche generalsaniert und der Vorplatz in Hanns-Koren-Platz umbenannt.″