Polizei zerschlägt oststeirische Drogenbande

Sextett sitzt jetzt im Gefängnis

Der Tätigkeitsbereich der Band lag dabei in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark und im Großraum Graz, wo sie die Drogen überall an zahlreiche Abnehmer verkauft haben. Alle Verdächtigen wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. In ihren Wohnungen konnten Beamte größere Mengen an Suchtgift und einschlägigen Untensilien sicherstellen.