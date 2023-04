7 Interessenten pro Medizin-Studienplatz in Linz!

Ärztemangel allerorts, in Spitälern und in den Ordinationen - und das, obwohl es mehr als genug Interessenten am Medizinstudium gäbe. Doch ist die Zahl der Studienplätze beschränkt - höchst beschränkt, muss man betonen. In Linz kommen aktuell auf einen Studienplatz sieben Bewerber und Bewerberinnen! Zuletzt forderte LH Thomas Stelzer österreichweit mehr Medizinstudienplätze, stößt dabei aber auch auf Widerstand.