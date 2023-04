Rektoren: Erhöhung der Studienplätze nicht Lösung

Die Anmeldezahlen sind weiter rückläufig: Rückgänge zum Vorjahr gab es an allen Standorten außer der Uni Linz. An der Medizin-Uni Wien kommen allerdings immer noch zehn Bewerbungen auf einen Studienplatz, an der Medizin-Uni Innsbruck sind es acht, in Graz und nunmehr auch in Linz sieben. Erfahrungsgemäß erscheinen jeweils rund 80 Prozent der Angemeldeten auch tatsächlich zur achtstündigen schriftlichen Prüfung.