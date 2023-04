Philippa Beck: „Bin mir selbst treu geblieben“

Zeit als Frau des neuen Vizekanzlers war schön

Auch sagt sie, dass sie trotz Liaison mit dem damaligen Parteichef kein FPÖ-Mitglied war, obwohl sie dort für Medienarbeit zuständig war. „Es gibt auch in der Freiheitlichen Partei Inhalte, die mir gut gefallen. Es gibt aber abseits, wie bei jeder Partei auch, Inhalte, die ich nicht so vertreten möchte, die mir halt weniger gut gefallen“, so Beck. Welche sie da meint, wird sie gefragt: „Dieses Heimatverbundene, das halt in gewissen Punkten vielleicht zu übertrieben oder ein bisschen zu stoisch dargestellt wird.“