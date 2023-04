Experten sollen rostenden Tanker vor Jemen bergen

Seit 2015 ankert der vor sich hin rostende Öltanker FSO Safer vor der Küste Jemens im Roten Meer und droht auseinanderzubrechen. Eine gewaltige Ölkatastrophe wäre die Folge. Niederländische Spezialisten sollen nun die gut 1,1 Million Barrel (knapp 175 Mio. Liter) Öl an Bord bergen. Am Freitag sind die Experten von Rotterdam aus in See gestochen.