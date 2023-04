Haben Beamte syrischem „Foltergeneral“ geholfen?

Den Angeklagten wird zur Last gelegt, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. In ihren Befragungen verwiesen die Angeklagten immer wieder darauf, entweder nichts gewusst oder aufgrund ihres Dienstgrades einfach Anweisungen befolgt zu haben. „Wenn ich eine rechtswidrige Weisung bekomme, habe ich darauf aufmerksam zu machen“, so Gridling.